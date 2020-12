Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 28 dicembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 28 dicembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi si prospetta una giornata positiva grazie all’influsso benevolo di Luna e Venere che vi aiuteranno a recuperare il terreno perso di recente. Questo vale sia in amore sia sul lavoro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (28 dicembre 2020), per voi si prospetta una giornata un po’ nervosa, ma dovrete mantenere la calma. Un consiglio? Prendete del tempo per voi, cercate di fare solo l’indispensabile.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la vostra giornata (lunedì 28 dicembre 2020) sarà positiva grazie all’ottimo influsso di Luna e Venere: avrete la possibilità di godervi la giornata alla grande.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi si prospetta una giornata di fine dicembre positiva, in cui vi sentirete più schietti del solito: chiaritevi con qualcuno con cui avevi un rapporto ambiguo, complicato. Non avrete voglia di perdere tempo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 28 dicembre 2020), per voi si preannuncia una giornata positiva, soprattutto per i sentimenti. Premiate le emozioni sincere, anche in ambito lavorativo. Ma attenzione: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio…

PESCI

Cari Pesci, Giove e Saturno sono dalla vostra parte: amori o amicizie nate ora saranno molto importanti anche in futuro. Dedicateci tempo e amore. Bene anche il lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: amori e amicizie nate ora potranno diventare fondamentali.

