Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 28 dicembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 28 dicembre 2020, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, per voi si prospetta un lunedì molto interessante, sistemate alcune questioni rimaste in sospeso. Bisognerà correggere il tiro su alcune situazioni, per vedere i frutti nel corso della primavera del prossimo anno. Tenete duro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (28 dicembre 2020), per voi si prospetta una giornata sottotono, fate attenzione ai litigi, soprattutto con persone negative. Si tratterà di una fase passeggera che durerà fino a domenica sera: cercate di resistere.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata partirà fiacca ma poi si riprenderà, soprattutto in amore: dedicatevi al 100 per cento ai sentimenti e al partner: quale migliore cura anche per dimenticare problemi di lavoro? Mercurio vi rema contro, fidatevi delle persone.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CANCRO

Cari Cancro, anche se domani avrete Giove e Saturno contro restate o cercate di restare positivi, soprattutto nei confronti degli altri. Qualche problema potrebbe esserci soprattutto sul lavoro. Grossi miglioramenti nel 2021.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (28 dicembre 2020), per voi si prospetta una giornata molto positiva: favoriti gli incontri e le relazioni. Se dovete chiarire qualcosa fatelo presto: la Luna sta per schierarsi contraria…

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, lasciatevi andare alle passioni amorose: un consiglio che vale per tutto il 2021. Guardatevi intorno, sono favoriti gli incontri speciali, quelli che potrebbero cambiarvi la vita.

L’OROSCOPO DI FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: da domani lasciatevi andare alle passioni, all’amore.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO, PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 28 dicembre 2020 Oroscopo Branko oggi, domenica 27 dicembre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 27 dicembre 2020