Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 26 dicembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 26 dicembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete un grande senso dell’autocontrollo, ma a volte è davvero difficile tenervi. Qualcuno ha proprio voglia di mettervi il bastone fra le ruote e farvi perdere la pazienza. In ogni caso cercate di tenere una porta aperta al dialogo con tutti, in modo da essere superiori.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 26 dicembre 2022), in questo giorno di Santo Stefano potete rilassarvi completamente. D’altronde sono giorni di festa un po’ per tutti. Anche se dovete restare un po’ soli con voi stessi, cercate di approfittarne per staccare la spina.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vi sentite leggermente inadeguati in tutto ciò che fate, come se il peso di tutto ciò che avete da portare a termine fosse diventato insormontabile. La vostra è soprattutto una stanchezza mentale, per cui in questi giorni di festa dovreste soprattutto staccare la spina e rilassarvi. Ignorate eventuali ostacoli.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore ci sono segnali davvero positivi, anche se nella prima parte di giornata sarete un po’ giù di morale. Bene i rapporti di amicizia, che si possono rafforzare in questi giorni di festa. Questo weekend vi poterà grandi emozioni. Anche sul lavoro nonostante il periodo sarete molto produttivi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 26 dicembre 2022), in amore ci saranno segnali positivi. Se avete avuto litigi o discussioni con il partner, potrete recuperare il prima possibile. Da qui a fine anno siate pazienti e non prendete decisioni affrettate.

PESCI

Cari Pesci, non siate egoisti, qualcuno di molto vicino potrebbe richiedere ascolto. In amore se non siete interessati ad una persona, fateglielo capire. Inutile fingere o illudere la gente. La sincerità paga sempre e viene ripagata prima o poi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: in amore ritornerà il sereno.