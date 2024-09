Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 20 settembre 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 20 settembre2024:

Ariete

Cari Ariete, il trigono Luna e Marte nel corso delle prossime ore vi donerà energia e determinazione. E’ il momento perfetto per avviare progetti che sono stati rinviati.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Mercurio e Venere apportano un’armonia speciale nei rapporti personali. Cercate di concentrarvi sul vostro lavoro, altrimenti con la distrazione i progressi diminuiranno…

Gemelli

Cari Gemelli, quella di oggi sarà una giornata di riflessione interiore. Potrebbe essere necessario chiarire una relazione recente o una decisione che hai preso un po’ troppo frettolosamente. Serve pazienza.

Cancro

Cari Cancro, le stelle vi sorridono in un posto di lavoro dove potete aspettarvi una svolta. Potrebbe però essere necessario risolvere alcune tensioni sul fronte dell’amore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 20 settembre 2024), la vostra naturale capacità di leadership sarà enfatizzata. È un bel giorno per prendere decisioni importanti.

Vergine

Cari Vergine, la luna nuova vi incoraggia a concentrarvi sul benessere e sull’equilibrio interiore. Potreste diventare più sensibili del solito.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere vi sostiene e porta armonia nelle vostre relazione. Anche i single potranno approfittarne per uscire e conoscere persone molto interessanti. Al lavoro le decisioni importanti potrebbero richiedere più tempo del previsto.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il transito di Marte vi obbliga ad agire in maniera concreta. La tensione può trasformarsi in passione, ma solo se controllate al meglio le vostre emozioni. Coraggio!

Sagittario

Cari Sagittario, quella di oggi – 20 settembre – sarà una giornata di espansione mentale: i pianeti vi incoraggiano a imparare qualcosa di nuovo o a pianificare un viaggio. In amore, una sorpresa potrebbe accendere il fuoco della passione.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, concentratevi sulle vostre ambizioni. La famiglia e gli amici potrebbero avere più bisogno del solito e non potete abbandonarli.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 20 settembre 2024), vi trovate in un momento di grande cambiamento. Quella di oggi sarà una giornata giusta in cui vi sentirete molto ispirati a provare nuove idee o intraprendere progetti creativi.

Pesci

Cari Pesci, venerdì la vostra intuizione sarà particolarmente forte. Seguite il vostro intuito, soprattutto quando prendete decisioni aziendali.