Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 26 dicembre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 26 dicembre 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, avete tanta fretta nel concludere le cose che vorreste avere la bacchetta magica per fare di tutto e di più. Non è una bella abitudine, soprattutto per chi vi circonda. Godetevi di più il presente e i vostri cari, soprattutto in questi giorni di festa.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 26 dicembre 2022), è un momento davvero intenso e splendido per chi è innamorato o sta cercando una storia. Ci saranno grandi novità, ma non subito. Dovete avere un altro po’ di pazienza.

GEMELLI

Cari Gemelli, dovete dare maggiormente retta ai vostri amici e a chi vi vuole davvero bene. Se avete commesso degli errori, anche piuttosto gravi, cercate di capire cosa è successo ed evitate di ripeterli. Tenete alta la soglia dell’attenzione ed evitate litigi con chi vi circonda.

CANCRO

Cari Cancro, rispetto al passato siete più aperti al dialogo, in particolare con gli amici. Sul lavoro c’è chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote, ma voi andate dritti per la vostra strada. Alla fine i meriti escono sempre fuori e i sacrifici ripagati.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 26 dicembre 2022), dal punto di vista sentimentale non ci sono grandi novità, soprattutto per chi è single da tempo. Magari l’anno nuovo porterà migliori opportunità. Concedetevi al massimo qualche serata di svago.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, avete tanti pensieri per la testa e poca voglia di staccare la spina. Avreste davvero bisogno di un periodo di relax totale, nel quale rilassarvi e non avere le solite incombenze. Mettete da parte le solite ansie e posticipate gli impegni meno importanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: in amore tornerete presto a dimostrare la vostra forza.