Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 25 dicembre 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 25 dicembre 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, Luna favorevole e incontri intriganti durante tutto il giorno di Natale. Il prossimo anno riuscirete a risolvere un contenzioso rimasto aperto. Ci vuole prudenza con molti segni mentre nell’ultimo dell’anno potranno mettere chiariti dei dubbi in amore.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 25 dicembre 2023), passerete un Natale davvero sereno ma già il 26 dovrete affrontare qualche problema. Gli ultimi due giorni dell’anno vedranno chi è nato sotto questo segno affrontare nuove sfide professionali.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore non dovrete alimentare contrasti soprattutto nei giorni di festa. Natale da vivere in maniera tranquilla per poi scatenarsi durante il Capodanno.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, molti di voi riceveranno il regalo tanto desiderato dalla persona che amano e si riveleranno favorevoli i cambiamenti che stravolgeranno la loro vita. Attenzione al 26 per un po’ di agitazione in amore. Si chiuderà l’anno con Giove e Saturno favorevoli.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 25 dicembre 2023), dovete parlare chiaro e senza filtri. Fatelo se non volete perdere le staffe proprio il giorno di Natale. C’è chi deve fare un’importante scelta sul lavoro. Se il 28 dicembre il cielo sarà complicato, l’ultimo dell’anno potrete farvi scivolare di dosso le provocazioni.

PESCI

Cari Pesci, molti di voi riusciranno a vivere una Natale tranquillo evitando inutili polemiche. Dovrete cercare di trovare un po’ di serenità perduta. Ci sarà una rinascita sentimentale con Luna favorevole.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: molti di voi riusciranno a vivere una Natale tranquillo evitando inutili polemiche.