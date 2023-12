Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 25 dicembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 25 dicembre 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, purtroppo alcuni dovranno passare il Natale lavorando, ma ci sarà nel complesso un recupero netto rispetto al recente passato. Attenzione al malumore causato dalla Luna agitata. L’ultimo dell’anno sarà piacevole e infatti ci sarà un progetto che dovrà essere recuperato al più presto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 25 dicembre 2023), nel corso del giorno di Natale dovrete fare massima attenzione alla sfera sentimentale. Le stelle aiuteranno nella buona capacità di azione. Meglio evitare i conflitti nei prossimi giorni.

GEMELLI

Cari Gemelli, Natale che nasce con Luna nel segno, ma attenzione allo stress da tenere sotto controllo nel corso delle prossime ore. Nei prossimi giorni ci saranno diverse opposizioni planetarie che non faranno piacere all’amore.

CANCRO

Cari Cancro, il giorno di Natale sarà veramente intrigante con Venere favorevole. Momento di riflessione. Non mancheranno le buone intuizioni il giorno 26. L’amore tornerà protagonista l’ultimo dell’anno. Coraggio!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 25 dicembre 2023), la vigilia di Natale sarà più comprensiva del solito. Non dovrete sottovalutare le nuove proposte. Venere tornerà attiva dal giorno 29. Per quanto riguarda Capodanno dovrete mettere in ordine dei conti lasciati in sospeso.

VERGINE

Cari Vergine, a Natale mancherà un po’ di serenità ma non dovrete pensare ai problemi legati al lavoro perché alcuni potranno ripartire da nuovi presupposti. Nell’ultimo dell’anno ci sarà molta più riflessione che ricreazione.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 DICEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: il giorno di Natale sarà veramente intrigante con Venere favorevole.