Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 20 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 20 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di domani sarà una giornata un po’ tesa per voi, potreste anche litigare per sciocchezze, non date troppo peso a quello che vi viene detto in un momento di rabbia, tutto passa. Cercate di rimanere tranquilli.

SCORPIONE

Cari Scorpione, quella di domani secondo il guru delle stelle sarà una giornata prettamente positiva e ricca di emozioni, fate spazio ai sentimenti puri, farete pace anche con chi avete avuto qualche battibecco di recente.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, con i segni di Pesce e Vergine nella giornata di domani dovrete avere gli occhi ben aperti, occhio a non litigare e a non commettere passi falsi, qualcuno potrebbe crearvi problemi, prendete le distanze.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quella di domani secondo Paolo Fox non sarà una giornata molto positiva, ma non dovete perdere la speranza, in amore con questa Luna opposta potrebbero insorgere dei problemi nelle coppie, non perdete però la voglia di amare.

ACQUARIO

Cari Acquario, cercate di mantenere la calma, evitate discussioni, la giornata di domani va affrontata con delicatezza. Potreste avere le idee confuse, soprattutto se siete interessati a più persone contemporaneamente.

PESCI

Cari Pesci, approfittate della giornata di domani per riavvicinarvi ad un amore perduto negli ultimi anni, non lasciatevi trasportare da quello che pensano gli altri, ascoltate il vostro cuore.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: l’amore vi sorride, avrete modo di chiarirvi con chi di dovere.

