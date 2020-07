Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 20 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, lunedì 20 luglio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 20 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox se avvertite qualche problema nella vita di coppia, evitate discussioni, avete bisogno di tempo per pensare, rimandate i chiarimenti a un altro giorno. Nel lavoro anche avvertite una punta di tensione, la giornata non vi soddisferà appieno.

TORO

Cari Toro, non è tempo di rimandare, in amore meglio cogliere l’occasione al volo, quella di domani per voi sarà una giornata positiva, anche in campo professionale meglio non rimuginare troppo su ciò che è stato, guardate in avanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata importante, soprattutto dal punto di vista sentimentale, arrivano le prime soddisfazioni, soprattutto per quei cuori single. Nel lavoro niente va come vorreste.

CANCRO

Cari Cancro, quella di domani secondo Paolo Fox sarà una giornata interessante, grazie anche alla Luna nel vostro segno che vi infonde coraggio, avete bisogno di ritrovare quella scintilla di passione nella vita di coppia. Il lavoro procede bene.

LEONE

Cari Leone, arrivano dei miglioramenti in amore secondo Paolo Fox, presto il Sole sarà nel vostro segno, gli ultimi mesi sono stati un po’ difficili per voi, ma finalmente siete in ripresa.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna è dalla vostra parte nella giornata di domani e vi aiuterà a ritrovare l’amore, sarà una giornata positiva e ricca di vibrazioni positive, non avrete motivo per battibeccare con il partner.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello della Vergine: giornata positiva e ricca di vibrazioni positive, non abbiate timore di mettervi alla prova.

