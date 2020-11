Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 2 novembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 2 novembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, arrivano buone notizie per voi, soprattutto per quelle storie nate nell’ultimo periodo che potranno avere dei risvolti interessanti, l’importante è non cadere in paranoia per ogni minima cosa. Sul lavoro subentrano dei dubbi legati a questioni economiche.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox chi deve chiarire un malinteso meglio che approfitta delle stelle di domani perché saranno d’aiuto. Tutto quello che nasce in questo periodo nell’ambito lavorativo ha una certa importanza e un peso da non sottovalutare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, con questa Luna opposta per voi non sarà una giornata facile, potreste fare i conti con qualche problema lasciato in sospeso e che non avete voluto affrontare per paura. Per quanto riguarda il lavoro riflettete bene, non siate precipitosi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la mattina di domani non partirà per il verso giusto, sarete un po’ angosciati e mogie, soprattutto per quanto riguarda l’amore, i sentimenti potrebbero voler emergere di più e questo causerà qualche scontro diretto con la vostra fiamma. Anche sul lavoro vivrete un po’ di tensione.

ACQUARIO

Cari Acquario, siete un po’ stressati in questo momento, soprattutto nella mattinata, sarà colpa del lavoro che vi stressa, troppe decisioni da prendere, per fortuna arrivano nuove opportunità che potrebbero farvi cambiare aria.

PESCI

Cari Pesci, qualche tensione in amore è in arrivo per il vostro segno nella giornata di domani, nel pomeriggio dovrete mantenere la calma se qualcuno tenterà di provocarvi, non abboccate all’esca.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: le storie d’amore nate in questo periodo riserveranno qualche sorpresa.

