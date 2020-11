Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 2 novembre 2020

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, lunedì 2 novembre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 2 novembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata particolare perché avrete Venere in opposizione, quindi potrebbero insorgere alcuni problemi di cuore. Sul lavoro invece siete sempre stati molto sinceri con chi di dovere, avete sempre detto la vostra, ma a volte la sincerità non ripaga e anzi crea problemi.

TORO Cari Toro, quella di domani per voi sarà un’altra giornata positiva per i vostri sentimenti, non siate troppo timidi, godetevi il momento e la persona che vi interessa, cercate di divertirvi senza pensare troppo ai se e ai ma. Il lavoro prevede dei cambiamenti in arrivo a dicembre.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna è nel vostro segno secondo Paolo Fox e questo significa buone notizie soprattutto per la sfera sentimentale. Chi è già impegnato dovrà riflettere sul da farsi. Sul lavoro Giove e Saturno torneranno attivi il prossimo anno, fino ad allora tenete duro.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata interessante, anche se sul fronte sentimentale siete sul piede di guerra, chi ha una storia d’amore da portare avanti dovrà farlo con giudizio. Sul fronte professionale dovete riflettere bene sul da farsi.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox dovreste evitare le polemiche inutili e soprattutto quelle banali che non portano da nessuna parte, l’amore invece è positivo, date spazio ai vostri sentimenti. Fate tutto con calma con il lavoro, soprattutto se avete importanti progetti in ballo.

VERGINE

Cari Vergine, secondo il guru delle stelle avete tanta paura di sbagliare, ancor di più in questo periodo molto delicato, ma in amore dovete imparare a lasciarvi andare, per qualcuno sono in arrivo sorprese ammalianti. Fatevi valere nel lavoro.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI 2 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello dei Gemelli: con la Luna nel segno non ne sbaglierete una.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 2 novembre 2020 Oroscopo Branko oggi, domenica 1 novembre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 1 novembre 2020