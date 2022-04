Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 18 aprile 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 18 aprile 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata importante dal punto di vista lavorativo. Giove e Nettuno vi accompagneranno e vi aiuteranno in scelte difficili. In amore, la scorsa settimana è stata importante per voi, avanti così anche in questi giorni. Se ci sono stati litigi e discussioni, potete riappacificarvi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 18 aprile 2022), riuscirete a fare colpo su una persona a voi cara e questo vi metterà un po’ in difficoltà. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione a qualche collega che farà di tutto per mettervi il bastone fra le ruote.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, non smettete di dare attenzioni al partner, a maggior ragione in giorni di festa come questi di Pasqua e Pasquetta. Il vostro rapporto sta vivendo un momento di crisi e gli sforzi fatti finora per ricucire non sono bastati. Per quanto riguarda il lavoro, sono ore importanti, un grande progetto non aspetta altro di essere portato a termine.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata un po’ sottotono. Non vi siete fermati un attimo in questi ultimi giorni e adesso accuserete un po’ di stanchezza. D’altronde non potrebbe essere altrimenti, non siete di ferro. In amore tutto bene, soprattutto il fine settimana. State per riabbracciare il vostro partner.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 18 aprile 2022), avrete gli occhi di tutti puntati addosso e non potrete permettervi errori. Per quanto riguarda l’amore, qualche discussione nascerà con il partner ma voi con la vostra diplomazia saprete toccare i punti giusti per riallacciare i rapporti.

PESCI

Cari Pesci, per voi si prospetta una giornata positiva. Avrete l’opportunità di ottenere molte buone cose da un progetto a cui state lavorando. Prestate la massima attenzione in amore, il partner potrebbe dubitare di voi per una cosa che ha scoperto. Ma se siete in buona fede non avete nulla da temere.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 APRILE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: giornate importanti dal punto di vista lavorativo.