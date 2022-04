Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 18 aprile 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 18 aprile 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questo mese ha ancora in serbo tante novità per il vostro segno. Potete ottenere una promozione sul lavoro o un aumento. In amore giornate di pace e serenità da trascorrere con il partner. D’altronde è Pasquetta quindi concedetevi un po’ di relax.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 18 aprile 2022), buone notizie in arrivo dal fronte dell’amore. Specie se siete single. Nel lavoro attenzione perché potreste fare i conti con una notizia negativa… Ma il vostro pragmatismo e le conoscenze che avete vi permetteranno di risolvere ogni guaio.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore andrà tutto meravigliosamente. Stelle favorevoli per tutta la settimana. Se siete single da tempo magati non troverete l’amore della vostra vita ad aprile, però vi darete da fare. Anche un po’ di sano divertimento senza pretese può starci. Per quanto riguarda il lavoro, nulla di rilevante né in bene né in male. Al momento…

CANCRO

Cari Cancro, sarà una giornata importante per il vostro futuro. Agite con calma e sfruttatela al meglio. Vi si presenterà un’opportunità importante e dovrete prendere una scelta. Rimanete concentrati. In amore è arrivato il momento della resa dei conti. Se pensate che la storia sia giunta al capolinea, chiudetela per sempre.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 18 aprile 2022), si prospetta una giornata abbastanza tranquilla, quanto meno in amore. Se avete una relazione stabile, tutto procederà senza sbalzi né in positivo né in negativo. Per quanto riguarda il lavoro, le idee non vi mancano, forse è il momento di metterle in pratica.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata on sarà particolarmente complicata, d’altronde è Pasquetta e potete concedervi un po’ di relax in compagnia delle persone care e degli amici. Per quanto riguarda l’amore sarà una settimana meravigliosa, forse è arrivato il momento per fare grandi progetti. Un matrimonio, la convivenza o un figlio. Rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 APRILE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: ottime notizie dal fronte dell’amore.