Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 14 dicembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 14 dicembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna è opposta e questo ha i suoi effetti negativi… Potreste avere particolarmente voglia di discutere, ma in alcuni casi sarebbe meglio trovare un modo per fare la pace invece di aumentare gli attriti. Lavoro? Qualcuno potrebbe remarvi contro. Fate attenzione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox per voi si prospetta una giornata molto interessante che può portare emozioni e novità positive. L’importante è parlare, se qualcosa non va o se ci sono cambiamenti meglio farlo presente, soprattutto se riguarda il partner. Bene il lavoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore domani (14 dicembre 2020) si recupera, finalmente la Luna è dalla vostra parte. Attenzione ai rapporti con gli altri, ci vuole particolare impegno. Sul lavoro ci sono stati problemi quasi per tutti. Cercate di risolverli e chiarire.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani (ma non solo) saranno giorni un po’ problematici, nel relazionarsi con gli altri bisogna fare attenzione. Sul lavoro sarebbe meglio rimandare di un paio di giorni le decisioni importanti sul vostro futuro. Procedete con calma e senza farvi prendere dalla fretta.

ACQUARIO

Cari Acquario, la settimana inizia con delle giornate interessanti, bene i rapporti con una persona della Bilancia. Avete questioni in sospeso? Da domani sarà il momento di affrontarle e risolverle. Dopo un periodo di blocco e di spese eccessive, ora si recupera.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox, per voi sarà un lunedì piuttosto sottotono. Allontanatevi, almeno domani, da chi potrebbe farvi innervosire o causare problemi. Sul lavoro è il momento di risolvere qualche problema. Parlatevi e chiarite.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: emozioni e novità positive in vista per voi. Bene anche il lavoro.

