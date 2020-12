Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 14 dicembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 14 dicembre 2020, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata ricca di energia: il lunedì riaccende i motori e il desiderio, anche se potreste incappare in qualche errore tecnico che potrebbe innervosirvi. Non rovinatevi la giornata a causa di questioni di poco conto, a maggior ragione non complicatevela con litigi inutili.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata di domani per voi sarà all’insegna di un po’ di stanchezza, la Luna però è favorevole e vi aiuta in amore. Occhio ai soldi, la vostra economia inizia a risentire di qualche spesa di troppo. Questo è il momento migliore per eliminare tutto quello che non vi serve, tagliare i rami secchi e capire chi vi vuole davvero bene.

GEMELLI

Cari Gemelli, visto il favore delle stelle, in questo momento potreste riprovare a trovare l’amore, magari uno del passato con il quale avete ancora qualcosa in sospeso da risolvere. Qualcuno potrebbe farvi arrabbiare non mantenendo la parola data, non perdete subito le staffe, però sollecitate, altrimenti fate la figura dei fessi.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox in amore accusate un po’ di problemi nella giornata di domani, il dubbio vi attanaglia, non è meglio parlarne ad alta voce e con il diretto interessato, soprattutto se è il partner? Inutile orchestrare un film nella vostra testa, affrontate di petto il problema: soprattutto per chi ha a che fare con Bilancia e Ariete La Luna opposta crea agitazione.

LEONE

Cari Leone, se qualcuno non la pensa come voi non significa che comunque non è disposto ad ascoltare quello che avete da dire. Trovate un modo di comunicare che lasci da parte l’aggressività. In questo periodo siete molto presi dalle vostre questioni professionali, ma non esiste soltanto il lavoro.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la Luna favorevole vi aiuta a risolvere alcune incomprensioni in amore. Quella di domani secondo il guru delle stelle sarà una giornata importante per risolvere quello che avete ancora lasciato in sospeso. Avrete un po’ di difficoltà a concentrarvi, non date al nervosismo tutto questo potere.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: avrete tanta energia da spendere nel modo giusto, non lasciatevi sopraffare dal nervosismo.

