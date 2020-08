Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 10 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 10 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, domani (10 agosto 2020) la situazione migliora per i sentimenti, ma c’è ancora qualcosa che non va. In famiglia o in amore delle questioni vi agitano. Sul lavoro dovete fare uno sforzo in più rispetto al previsto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, domani bisogna stare attenti, i nervi salteranno fin troppo facilmente. Le coppie in crisi possono tentare un riavvicinamento con un po’ di impegno. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, sul lavoro c’è un problema da affrontare, meglio procedere con cautela.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quella di domani sarà una giornata molto positiva per l’amore, ci sarà molta passione. Favoriti gli amori nati da poco e quelli che hanno progetti in mente. Giornata sottotono per il lavoro, meglio evitare polemiche.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, c’è un miglioramento nella vita sentimentale, ma sono possibili degli scontri. Avete tante cose per la testa, ma un problema in famiglia ha la precedenza su tutto e tutti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (10 agosto 2020), in amore potrebbero esserci piccole incomprensioni e battibecchi, ma che potranno essere risolti facilmente. Vi sentite nervosi. Sul lavoro vorreste cambiare tutto.

PESCI

Cari Pesci, periodo molto favorevole per l’amore e la passione, Venere è dalla vostra parte. Sul lavoro ci sono tanti cambiamenti in atto, rimandate solo le cose poco importanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: periodo molto favorevole per l’amore. Tanti cambiamenti in atto sul lavoro.

