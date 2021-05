Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 6 maggio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 6 maggio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questo fine settimana potrebbero esserci parecchie tensioni in amore, soprattutto nei rapporti con il partner. Preparatevi a discutere. Il consiglio è di essere più cauti e anche un po’ accondiscendenti. Marte sul lavoro è dissonante, e provoca un po’ di nervosismo e tensione. Potreste avere dei ripensamenti.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (6 maggio), sarà una giornata ottima per mettere in chiaro le cose in amore, la Luna infatti è favorevole. Da domenica inoltre Venere non sarà più contraria, e questo vi darà ancora più entusiasmo e voglia di far bene. Sul lavoro a breve avrete maggiore tranquillità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, queste stelle sono un po’ particolari per il vostro segno. Se una relazione è in bilico, potreste presto dover prendere una decisione: meglio proseguire e provare a riparare i cocci o avere il coraggio di chiuderla per sempre? In ogni caso non parlate più del dovuto e siate cauti con le parole, potreste ferire il partner.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è arrivato il momento di recuperare il tempo perduto, specie in amore. In questo weekend potreste rivedere le persone per voi più speciali e che vi sono mancate molto in questo periodo difficile. Evitate polemiche con il partner. Sul lavoro inutile perdere tempo in discussioni inutili, siete troppo agitati e potreste dire qualche parola di troppo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, questa sarà una giornata molto positiva per le nuove relazioni nate da poco. Da domenica infatti Venere inizierà un transito positivo per il vostro segno. Sul lavoro avete paura di lasciarvi andare alla solita routine. Attenzione a possibili rischi con chi vi circonda.

PESCI

Cari Pesci, la Luna è nel segno e già questa è un’ottima notizia. Avvertite però ancora un senso di malinconia dentro di voi che si percepisce in tutto ciò che fate. Sul lavoro si apriranno nuove collaborazioni, voi in ogni caso cercate di essere corretti e disponibili con chi vi circonda. Potete e dovete dare il massimo.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: in amore ci saranno presto ottime notizie.

