Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 5 novembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 5 novembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo il guru delle stelle quella di domani per voi sarà una giornata particolare perché la Luna è dissonante e quindi potreste vivere qualche problema in amore. Per quanto riguarda il lavoro, rimandate incontri e situazioni stressanti alla prossima settimana.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo Paolo Fox la giornata di domani vede la Luna favorevole nonostante qualche leggera tensione. Per quanto riguarda il lavoro, se dovete rinnovare un accordo fatelo entro metà dicembre, quello che avete iniziato è sicuramente un periodo positivo se avete appena iniziato un nuovo lavoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox quella di domani sarà una giornata particolare, evitate di mentire soltanto perché avete paura di deludere una persona a voi cara, i sentimenti che provate sono genuini e possono diventare importanti. Il prossimo anno Giove e Saturno saranno favorevoli e favoriranno opportunità lavorative.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox c’è troppa confusione in amore in questo momento, sarà anche colpa della Luna in opposizione e Venere che sta avendo un passaggio complicato. Sul lavoro avete altri problemi da gestire, occhio alle questioni economiche.

ACQUARIO

Cari Acquario, tornate sempre al passato, siete un po’ nostalgici in questo periodo, avete ancora nella testa qualche storia che si è chiusa (da poco o da tanto), è arrivato il momento di scegliere, di andare avanti, cercate maggiore sicurezza nelle persone che vi circondano adesso nel presente.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox se avete una persona che è interessata a voi non siate troppo frettolosi, non dite subito di no, siete ancora reduci da qualche delusione recente, ma non prendete decisioni affrettate. Sul fronte professionale arrivano buone notizie.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: la Luna è favorevole e vi accompagna verso le braccia dell’amore.

