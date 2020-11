Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 5 novembre 2020

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, giovedì 5 novembre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 5 novembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox la giornata di domani vi vedrà un po’ provati, siete stanchi, quindi evitate le discussioni. Sul fronte professionale vi state impegnando per trovare una soluzione alla vostra insoddisfazione.

TORO Cari Toro, l’oroscopo di domani sarà molto positivo per il vostro segno, potreste dare molto di più in amore, l’importante è provarci. Sul lavoro invece inizia una fase di recupero, i progetti a cui state lavorando in questo periodo potrebbero impiegare molto tempo prima di essere approvati, portate pazienza.

GEMELLI

Cari Gemelli, se c’è qualcuno che ricambia i vostri sentimenti allora smettetela di temporeggiare e lanciatevi nella mischia, avete tempo fino a sabato 21. Sul fronte professionale arriva il momento per fare nuovi incontri e valutare nuovi progetti.

CANCRO

Cari Cancro, nella giornata di domani la Luna transita nel vostro segno, in questi giorni però non è facile mantenere la calma, non riuscite a essere completamente sereni. Sul lavoro meglio essere prudenti, si sta avvicinando un periodo molto particolare.

LEONE

Cari Leone, il fine settimana potrebbe sorprendervi. Secondo il guru delle stelle, quella di domani sarà un’ottima giornata per fare nuovi incontri e preparativi in vista del weekend. Riflettete bene sul campo professionale, prima di prendere qualsiasi decisione è meglio dormirci su, a mente fredda avrete la risposta.

VERGINE

Cari Vergine, arriva il momento di capire quali scelte fare per il vostr futuro, nella giornata di domani sarà molto importante riflettere prima di parlare, soltanto così potrete risolvere qualche turbolenza in amore. Per quanto riguarda il lavoro, rimandate incontri e situazioni stressanti alla prossima settimana.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI 5 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Toro: la situazione astrologica è positiva, potreste dare molto di più in amore.

