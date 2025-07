Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 31 luglio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 31 luglio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, tenete duro ancora per un po’. Dal 6 agosto avrete decisamente un cielo molto più favorevole e produttivo, ma fino ad allora dovrete gestire una fase di stress psicofisico che potrebbe mettere a dura prova i vostri nervi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 31 luglio 2025), questa Luna che transita nel segno porta con sè una bella ventata di energia che vi accompagnerà per tutto il mese. Ci saranno tutte le condizioni per rafforzare le relazioni e per rimettervi in gioco.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la voglia di emergere in voi è molto forte: non dovrà essere repressa. Se avete investito tante energie per centrare un obiettivo che vi sta a cuore, ben presto verrete ripagati. Agosto sarà un mese attivo dal punto di vista professionale.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata di domani – 31 luglio – si presenterà piuttosto frenetica e nervosa. Cercherete di affrontare ogni sfida con la giusta determinazione anche se le cose non andranno sempre per come le immaginate. Da sabato anche la Luna tornerà in aspetto positivo e questo vi permetterà di vivere un weekend più disteso.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 31 luglio 2025), giornata perfetta per mettere in chiaro tutte quelle situazioni che sono ancora in sospeso. Non rinviate a domani tutto quello che potete fare oggi, perchè non otterrete gli stessi risultati.

PESCI

Cari Pesci, il mese di agosto metterà l’amore in primo piano. Nel corso delle prossime ore avrete più bisogno della complicità degli altri, sia che si tratti del vostro partner, sia che si tratti degli amici o delle persone care. La vostra empatia sarà apprezzata.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 31 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: il mese di agosto metterà l’amore in primo piano.