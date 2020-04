Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 30 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 30 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Bilancia, se non sopporti più alcune persone, potresti cambiare atteggiamento ed essere più diretto e meno gentile. In amore sei più tranquillo, sei arrivato a delle conclusioni. Potrebbero esserci novità sul lavoro, cerca di prenderle al volo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, potrebbero esserci stati problemi nella coppia ultimamente, ma ora si può rimediare. Bisogna fare attenzione alle finanze, non dovreste spendere troppo in questo periodo. Ci sono stanchezza e affaticamento, cercate di trovare un momento per rilassarvi.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Sagittario, momento ideale per allargare la cerchia di amicizie, per i contatti, per conoscere nuove persone. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani con Mercurio favorevole le finanze sono molto positive, bene anche il lavoro dove riesci ad ottenere qualcosa in più.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Giornata un po’ sottotono per i Capricorno. In amore le cose vanno meglio, ma domani sarete piuttosto polemici. Cercate di evitare di pensare a cose successe tempo fa, concentratevi sul presente. Sul lavoro ci vuole calma, evitate i problemi. Favoriti gli studi.

ACQUARIO

Acquario, bene l’amore con Venere dalla vostra parte. Nel lavoro qualcosa si muove, finalmente ottieni qualche vittoria e puoi andare avanti ma tieni a mente che non tutto è recuperabile.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Giornata piena di nervosismo e di dubbi per i nati sotto il segno dei Pesci. In amore le cose continuano ad essere piuttosto complicate, dovete cercare di mantenere la calma e non fare nulla di azzardato. Bene il lavoro, i problemi nati nell’ultimo periodo possono essere risolti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: buone notizie sul fronte dell’amore e sul lavoro dove qualcosa sembra muoversi.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 30 aprile 2020 Oroscopo Branko oggi, mercoledì 29 aprile 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 29 aprile 2020