Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 29 dicembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 29 dicembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore di questo dicembre sforzatevi di vedere il lato positivo della vita: siete ancora nel pieno delle feste e potete fare un incontro inaspettato da un momento all’altro. Serve fiducia!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 29 dicembre 2022), la fortuna non vi ha mai abbandonati durante queste feste di Natale e fine anno, dovete solamente essere più predisposti all’ascolto degli eventi, avere un animo più responsivo. Reagite a ciò che vi accade.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso della mattina avrete un po’ di down emotivo, ma non preoccupatevi: vi riprenderete alla grande già nel pomeriggio. Nelle ore a seguire tutto sarà molto più sereno e piacevole.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, vi attende una gioranta particolarmente positiva, soprattutto sotto il profilo strettamente sentimentale. Approfittatene e non lasciatevi sfuggire l’occasione che si paleserà. Guardatevi bene attorno.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 29 dicembre 2022), nessun risentimento nelle prossime ore, godetevi solamente questa splendida giornata all’insegna delle cose che più vi appartengono. Date peso a ciò che fate e raccoglietene i frutti.

PESCI

Cari Pesci, giornata ottima per coltivare i proprio sogni, ma non dimenticate di realizzarne qualcuno ogni tanto…: avete tutte le carte in regola per farlo. Vi basta solo un po’ di coraggio.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: giornata ottima per coltivare i proprio sogni, coraggio realizzatene qualcuno!