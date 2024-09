Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 26 settembre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 26 settembre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, il Sole nel segno e Mercurio in aspetto positivo rappresentano per voi delle congiunture astrologiche molto positive soprattutto sul piano relazionale. Molto meglio far finta di nulla e tirare dritti per la vostra strada. Questo cielo vi rimette in pista, ma attenti all’opposizione di Marte che potrebbe portare qualche problema fisico.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 26 settembre 2024), le intuizioni sono il vostro punto di forza in questa fase della vostra vita. I sogni premonitori per voi hanno sempre un valore importante perchè spesso corrispondono alla realtà. Ricordatevi che nel 2025 avrete Giove dalla vostra parte e questo favorirà la nascita di nuovi progetti lavorativi.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sono in arrivo giornate interessanti per recuperare ottimismo. La vostra vita vi porta improvvisamente a gestire situazioni diverse rispetto al passato in cui vi sentirete maggiormente a vostro agio. Adesso, rispetto ad agosto, le certezze sono maggiori anche in amore.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna opposta non vi rende sereni, ma da metà ottobre riuscirete a controllare meglio le vostre emozioni sia in ambito lavorativo sia nel contesto familiare. Entro la fine del mese di ottobre potrebbero arrivare anche ottime soluzioni ad alcuni problemi che vi affliggono da molto tempo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 26 settembre 2024), Giove in ottimo aspetto rappresenta un vantaggio, ma questo fine settimana porterà qualche piccolo grattacapo da sistemare. Magari c’è un conto da regolare o soldi da spendere a causa di qualche contrattempo indigesto. Cercate di gestire bene il vostro denaro.

PESCI

Cari Pesci, è arrivata la condizione esatta per vivere i problemi in modo diverso rispetto a qualche settimana fa. Chi per tanto tempo ha pensato di chiudere una storia, adesso potrebbe tornare sui propri passi e concedere una chance in più alla persona amata.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 SETTEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: il Sole nel segno e Mercurio in aspetto positivo rappresentano per voi delle congiunture astrologiche molto positive soprattutto sul piano relazionale.