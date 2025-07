Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 24 luglio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 24 luglio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’amore e l’amicizia sono al centro della tua giornata. Collaborazioni e lavori di squadra ottengono il massimo spessore. Sul lavoro puoi ricevere proposte interessanti: valuta con attenzione i dettagli. In amore, l’iniziativa è premiata, ma resta sempre fondamentale l’ascolto reciproco.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 24 luglio 2025), la pazienza non è il tuo forte oggi, ma è necessaria. Sul lavoro mantieni il sangue freddo e non riempirti di impegni eccessivi. In amore, sii sincero e misurato: se ci sono tensioni economiche o affettive, meglio affrontarle con cautela. Evita scelte impulsive e conserva lucidità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, potrebbero emergere piccoli attriti in amore, meglio non reagire d’impulso. Sul lavoro continui a ricevere riconoscimenti, ma richiedono costanza. La passione personale resta il tuo motore. Le strategie vanno ponderate: ora non è il momento per decisioni avventate in campo sentimentale.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, hai un’energia risoluta oggi: puoi sistemare ciò che serve nel lavoro. In amore potrebbero comparire alti e bassi: gestisci le emozioni con serenità e chiarezza. Mente lucida e guida ferma sono i tuoi alleati per affrontare eventuali imprevisti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 24 luglio 2025), è tempo di gettare basi per il cambiamento: senti un richiamo all’innovazione. Oggi puoi avviare progetti nuovi, ma senza correre troppe forzature. In amore, potenzialità di gelosia o malintesi: la calma e il dialogo sono fondamentali per mantenere intesa e tranquillità.

PESCI

Cari Pesci, una giornata favorevole ai progetti a lungo termine: determinazione e pazienza ti portano lontano. In amore, i single possono incontrare qualcuno interessante, ma serve pazienza: i risultati non sono immediati. Trova equilibrio fra affetto ed introspezione, senza forzare l’emotività.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: una giornata favorevole ai progetti a lungo termine: determinazione e pazienza ti portano lontano.