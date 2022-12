Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 22 dicembre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 22 dicembre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, un incontro recente nella vostra vita vi ha cambiato. Non è un caso se vi è rimasto così impresso, fatevi un esame di coscienza. Ottime opportunità in vista sul lavoro, il weekend sarà eccezionale e presto ne avrete conferma.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 22 dicembre 2022), questi giorni di festa vi mettono allegria, d’altronde amate il Natale. Non sono esclusi incontri inaspettati in grado di cambiare le cose. Le vostre richieste sul lavoro trovano poche risposte, ma non mollate.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, presto ritroverete la pace che manca da tempo. Per i lavorati autonomi, è un momento per prendersi una pausa e staccare la spina, d’altronde entriamo in giorni di festa. Se ne riparlerà con il nuovo anno. Godetevi le vacanze.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, con questo cielo buio è meglio stare calmi e non strafare. In amore ultimamente c’è stata qualche discussione con il partner e questo vi rende agitati e nervosi. Sul lavoro, ancora qualche tentennamento. Vorreste essere valorizzati di più ma non fate nulla per compiere uno step successivo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 22 dicembre 2022), i single prima di Natale possono fare ottimi incontri. Love is in the air. Iniziate a guardarvi intorno e potreste trovare una persona che vi piace e che ricambia il vostro interesse. Sul lavoro ci vuole un po’ di pazienza, non si può ottenere tutto e subito.

PESCI

Cari Pesci, in amore si intravedono i primi spiragli di successo. Se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti senza tentennamenti. Che avete da perdere? Nulla se siete single, al massimo riceverete un due di picche. Sul lavoro una richiesta potrà trovare accoglimento.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 DICEMBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: ottime novità in amore e per il lavoro. Le vostre richieste otterranno risposte positive.