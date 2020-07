Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 2 luglio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 2 luglio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete bisogno di stimoli, quindi organizzate una bella serata fuori con amici o con la persona che vi piace: siete particolarmente sensuali e sarà impossibile non notarlo. Sul lavoro qualcosa potrebbe tornare dal passato.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox inizierà per voi una fase di ampio recupero sia in amore che sul lavoro, quindi non disdegnate le nuove conoscenze e qualche trasgressione in più.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, fate attenzione se siete invischiati in relazioni doppie o state frequentando più di una persona, gli auspici delle stelle non sono buoni per voi. Sul lavoro avrete una bella notizia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox siete particolarmente indecisi e la questione che vi si pone è professionale: un cambiamento che vi è stato proposto potrebbe far traballare le fondamenta della vostra relazione amorosa.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo, domani sarà una giornata in cui riflettere su alcune scelte da prendere a livello amoroso e professionale. A livello economico non siete molto stabili ultimamente, fate attenzione a non disperdere risorse.

PESCI

Cari Pesci, sarete chiamati a prendere una decisione importante in amore, a rompere se necessario qualcosa che da tempo non vi soddisfa più. Sul lavoro novità importanti in arrivo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: inizierà per voi una fase di ampio recupero sia in amore che sul lavoro, quindi non disdegnate le nuove conoscenze e qualche trasgressione in più.

