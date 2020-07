Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 2 luglio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, giovedì 2 luglio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 2 luglio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, è un buon momento per risolvere qualche controversia amorosa, visto che la Luna favorisce le riconciliazioni e l’armonia di coppia. Sul lavoro sono invece favoriti nuovi contatti e collaborazioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani i single dovrebbero attendere il fine settimana per lanciarsi in corteggiamenti e proposte, mentre coloro che sono stabilmente in coppia dovrebbero accelerare se intendono fare sul serio. Sul lavoro è un momento positivo.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, sono giornate particolarmente emozionanti, dove potete passare dall’amore alla rabbia in un batter di ciglio. Sul lavoro, però, evitate le tensioni: non favorirebbe il vostro percorso di carriera.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (2 luglio) potrebbero esserci proposte importanti da parte del partner, e voi avete voglia di fare sul serio quindi ne sarete entusiasti. Sul lavoro potete impegnarvi di più e meglio.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, Luna e Venere sono dalla vostra parte e fanno tirare il vento nella giusta direzione per quanto riguarda amore e lavoro. Siete pieni e soddisfatti di come stanno andando le cose, potete spingervi anche a guardare i legami in prospettiva e pensare a un figlio.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox c’è malinconia e frustrazione in queste prime giornate di luglio, ma presto vedrete un recupero. Cercate di lasciarvi alle spalle il passato.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 LUGLIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello dell’Ariete: è un buon momento per risolvere qualche controversia amorosa, visto che la Luna favorisce le riconciliazioni e l’armonia di coppia.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 2 luglio 2020 Oroscopo Branko oggi, mercoledì 1 luglio 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 1 luglio 2020