Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 18 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 18 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, ottime novità per quanto riguarda le relazioni interpersonali. In amore avete preso delle decisioni importanti, e adesso è il momento di raccogliere i frutti del vostro operato. Portate avanti con entusiasmo i vostri progetti per il futuro. Sul lavoro ci sono delle incertezze che vi rendono nervosi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani avete la Luna in opposizione per cui cercate di mantenere la calma ed essere cauti, specie in amore. Evitate quindi discussioni con il partner, se non volete rompere un legame importante. Sfruttate questo periodo per fare importanti progetti per il futuro, specie a livello lavorativo. Venite da un periodo difficile, ma ora potete finalmente recuperare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore ci sono ottime prospettive per il vostro segno. Sfruttate il più possibile il favore delle stelle per ottenere qualcosa di importante per il futuro. Chi si è separato da un po’ di tempo o ha posto fine ad una storia importante, ora potrebbe ritrovare la voglia di amare. Sul lavoro potreste dover prendere decisioni importanti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (18 giugno 2020), le cose migliorano in amore per il vostro segno, ma ancora non tutto è risolto alla perfezione. Abbiate pazienza e cercate di essere più ottimisti, anche sul fronte lavorativo, anche se molte cose non vi soddisfano. Se ci sono questioni ancora in sospeso, risolvetele al più presto.

ACQUARIO

Cari Acquario, domani l’amore finirà inevitabilmente in secondo piano, anche se voi vorreste maggiori certezze che al momento vi mancano. Tanti d’altronde i pensieri e i problemi che avete per la testa, per cui mantenere la calma sarà difficile. Tensione nella coppia a causa dei litigi che ci sono stati. Sul lavoro dovrete faticare tanto per ottenere i vostri obiettivi.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di Paolo Fox di domani vi invita a rilassarvi e mantenere la calma, visto che i problemi e le ansie non mancano. Cercate di recuperare le energie in vista di un fine settimana impegnativo. Se c’è qualcosa ancora in sospeso con qualcuno, parlatevi e chiaritevi. Sul lavoro novità preziose in arrivo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: ottime prospettive in amore, bene anche il lavoro.

