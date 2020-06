Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 18 giugno 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, giovedì 18 giugno 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 18 giugno 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, i problemi nella coppia non mancano, ma se la relazione è solida, vedrete che supererete ogni difficoltà. Già adesso, d’altronde, le cose vanno meglio e si nota. Per molti di voi si può parlare di un vero e proprio nuovo inizio, per questo dovete guardare al futuro con maggior ottimismo. Lavorativamente potreste avere nuove responsabilità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox avete la Luna nel segno e questo è sinonimo di grande energia e vitalità, da sfruttare al massimo in tutto ciò che fate. Se siete single, qualcuno potrebbe notarvi e fare di tutto per conquistarvi. Sul fronte lavorativo e anche nella vita privata sono previsti da qui a breve cambiamenti significativi. Valutate con attenzione pro e contro.

GEMELLI

Cari Gemelli, una giornata piuttosto sottotono. Siete stanchi e svogliati, tanto che vorreste dare una svolta alla vostra vita. Sul fronte sentimentale e degli incontri, dunque, dovete avere pazienza. Le cose miglioreranno presto. Bene il lavoro, potranno esserci novità interessanti.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox Luna favorevole e ottime prospettive in arrivo per il vostro segno. In amore i problemi non sono mancati, specie negli ultimi giorni, ma ora è il momento di recuperare. Chi è single potrebbe fare un interessante incontro che si potrà trasformare in qualcosa di positivo. Le cose migliorano sul lavoro: potreste risolvere problemi di lunga data.

LEONE

Cari Leone, domani – 18 giugno – sarà una giornata un po’ problematica sul fronte sentimentale. Le cose d’altronde durante l’ultima settimana non sono andate come vorreste e ora ne pagate le conseguenze. Avvertite infatti un po’ di stanchezza e frustrazione, ma le cose miglioreranno presto. Nuovi progetti da portare avanti sul lavoro.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani se ci sono problemi che si protraggono da lungo tempo, è arrivato il momento di affrontarli e cercare di chiarire. Se un rapporto pensate che sia ormai giunto al capolinea, forse è il momento di chiuderlo definitivamente. Sul lavoro dovete essere più concentrati per evitare di commettere errori. In molti casi vale il detto ‘chiusa una porta, si apre un portone’.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Cancro: avete d’altronde la Luna nel segno. Si recupera in amore e ci sono ottime prospettive sul lavoro.

