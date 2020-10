Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 15 ottobre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 15 ottobre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, buone notizie per i sentimenti: la Luna domani sarà nel vostro segno zodiacale. Per quanto riguarda il lavoro, avrete tanta voglia di fare e non mancheranno le buone occasioni, soprattutto per chi lavora in proprio. Avanti così!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, queste sono giornate adatte per parlare d’amore. Sabato 17 e domenica 18 la Luna sarà nel vostro segno, approfittane. Sul fronte del lavoro, avete superato un periodo difficile: ora si intravede una luce per un futuro migliore.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per voi sono previsti nuovi incontri in amore, portateli avanti in vista dei prossimi mesi. Per quanto riguarda il lavoro, sarete molto stanchi. Cercate di essere più riflessivi e meno istintivi.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi sono previsti dei problemi e dell’agitazione con i nati sotto il segno della Bilancia e dell’Ariete. Per quanto riguarda il lavoro, in vista dell’inverno nei prossimi giorni potrebbero nascere nuove opportunità.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (15 ottobre 2020), i single potranno tirare un sospiro di sollievo: potranno vivere una bella emozione. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione a non spendere troppo. Cercate di fare anche le cose che non volete fare…

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, se una storia non va come vorreste o qualcuno vi sembra distante, domani capirete cosa sta succedendo. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di voltare pagina e guardare al futuro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: buone notizie per i sentimenti. La Luna domani sarà nel vostro segno zodiacale.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 15 ottobre 2020 Oroscopo Branko oggi, mercoledì 14 ottobre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 14 ottobre 2020