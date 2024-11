Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 14 novembre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 14 novembre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questo periodo dovreste fare una cernita delle persone da frequentare, mettendo da parte coloro che non si sono dimostrati molto sinceri con voi. E’ probabile che si siano evidenziate quelle situazioni critiche che gravano sulla vostra vita. Per quanto riguarda il lavoro, vi sentite un po’ isolati e questa sensazione vi fa star male. La giornata nascerà con qualche piccola tensione, ma poi in serata le cose andranno meglio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 14 novembre 2024), la Luna in opposizione porta della tensione o del livore. Non perdonerete facilmente chi ha sbagliato nei vostri confronti. Siete persone molto generose, ma quando capite che gli altri approfittano della vostra bontà, non siete disposti a dimenticare dall’oggi al domani.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in questo periodo vi sta capitando spesso di impegnarvi nel lavoro ma di non veder riconosciuti o premiati i vostri sforzi. Servirà un po’ di pazienza. Cercate di fare le cose con calma perchè il tempo vi premierà, dovrete solo aspettare che venga il vostro momento. Da domani inizierà una fase di recupero.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, con Venere nel segno tante cose potrebbero sbloccarsi a livello lavorativo e sentimentale. Forse dovreste farvi circondare solo da persone affidabili anche se già siete abituati a fare le cose per conto vostro. Alcuni amori clandestini vissuti in estate potrebbero tornare alla ribalta.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 14 novembre 2024), la settimana in corso è molto complessa sotto tanti punti di vista. Vi sentite un po’ sotto pressione e la giornata sarà ricca di problematiche, anche a livello fisico. Già a partire dal weekend le cose potranno decisamente andare meglio. Cercate di evitare gli sbalzi d’umore che spesso caratterizzano la vostra vita.

PESCI

Cari Pesci, state finalmente recuperando il terreno perduto soprattutto se provenite da giorni complicati. L’autunno sta portando nuovi equilibri. Giove contrario vi spinge a fare cose in più per raggiungere i traguardi a cui puntate. Se vi siete accorti di avere accanto la persona sbagliata, adesso è venuto il momento di tirare le somme.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 NOVEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: con Venere nel segno tante cose potrebbero sbloccarsi a livello lavorativo e sentimentale.