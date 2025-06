Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 12 giugno 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 12 giugno 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in queste ore di quasi metà giugno siete ricettivi alle parole e ai gesti del partner, così come alle influenze esterne. L’amore è terreno delicato: basta poco per ferire o sentirsi feriti. Lavoro? Per chi lavora in proprio è il momento ideale per aprirsi a nuove collaborazioni e stringere alleanze strategiche.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 12 giugno 2025), la posizione opposta di Venere può creare ancora qualche turbolenza, in particolare nella sfera sentimentale. Le giornate di sabato e domenica saranno meno valide per accennare discussioni. Lavoro: Giove inizia a sostenervi, favorendo la comparsa di nuove opportunità e possibilità di cambiamento.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vi trovate in una situazione di incertezza: nulla sembra davvero soddisfarvi, ma allo stesso tempo non avete voglia di cambiare radicalmente. Capitolo lavoro: questo periodo è propizio per piantare semi destinati a dare frutti entro la fine dell’anno. Le stelle vi spronano a puntare in alto. Apritevi al futuro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, troppi impegni, siete presi da una routine pressante che lascia poco spazio ai sentimenti. Le giornate di domani e venerdì saranno particolarmente dense di tensione. Capitolo lavoro: giornate caratterizzate da nervosismo e tensioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 12 giugno 2025), la situazione sentimentale durante questa settimana di metà giugno appare tesa e caratterizzata da una lieve insoddisfazione che vi accompagna ormai da quando Venere ha iniziato un transito pesante e cioè dal weekend scorso. Lavoro: il rischio maggiore è quello di lasciarsi sopraffare da ritmi troppo serrati.

PESCI

Cari Pesci, le stelle sono finalmente dalla vostra parte e premiano le scelte fatte con il cuore. Questo è un periodo di rinascita sentimentale. È il momento giusto per lasciarsi alle spalle storie insoddisfacenti e guardare avanti con fiducia. Giovedì e venerdì giornate perfette per uscire, frequentare nuovi ambienti e fare incontri interessanti. Lavoro: ottime prospettive anche per l’attività.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 GIUGNO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: le stelle sono finalmente dalla vostra parte.