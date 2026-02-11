Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 12 febbraio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 12 febbraio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete bisogno di equilibrio, ma il cielo vi provoca. Decisioni importanti in arrivo, soprattutto in ambito sentimentale. Il lavoro chiede una scelta netta: non potete accontentare tutti. Siete in una fase di ricostruzione lenta ma solida. Saturno chiede responsabilità, soprattutto sul piano economico.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 12 febbraio 2026), trasformazione profonda. Siete in un momento in cui nulla è superficiale. In amore o è tutto o è niente. Lavoro intenso.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, voglia di libertà e cambiamento. Ottimo cielo per viaggi, studi, nuove esperienze. In amore torna l’entusiasmo, ma evitate promesse troppo grandi. Emotività in primo piano. La Luna accentua tutto: nostalgia, desiderio, sensibilità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, responsabilità in primo piano in queste ore di febbraio. Siete forti, ma stanchi. Il lavoro vi premia, anche se lentamente. In amore serve più calore: non basta essere presenti, bisogna esserci davvero. Periodo di riordino. State mettendo a posto cose pratiche e interiori.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 12 febbraio 2026), cielo rivoluzionario. Idee geniali, voglia di rompere schemi. Bene il lavoro creativo e innovativo. In amore desiderate qualcosa di diverso.

PESCI

Cari Pesci, grande sensibilità e intuizione. Periodo ispirato, ottimo per arte, amore, spiritualità. Lavoro in crescita se segui l’istinto. In amore romanticismo alle stelle.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: voglia di libertà e cambiamento. Ottimo cielo per viaggi, studi, nuove esperienze.