Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 12 febbraio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 12 febbraio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, periodo di grande risveglio per molti di voi. Marte vi rende impazienti e coraggiosi. Per quanto riguarda il lavoro, avete voglia di cambiare tutto subito. In amore, chi è solo potrebbe fare un incontro improvviso e destabilizzante. Le coppie devono chiarire una questione…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 12 febbraio 2026), siete in una fase di ricostruzione lenta ma solida. Saturno chiede responsabilità, soprattutto sul piano economico. Bene il lavoro, specie per chi ha un progetto a lungo termine.

GEMELLI

Cari Gemelli, cielo vivace e movimentato per molti di voi. Mercurio vi rende brillanti, comunicativi, irresistibili. Ottimo momento per colloqui, esami, trattative. In amore torna la voglia di leggerezza, ma qualcuno potrebbe chiedervi più serietà del solito.

CANCRO

Cari Cancro, emotività in primo piano in queste ore di febbraio. La Luna accentua tutto: nostalgia, desiderio, sensibilità. In amore potete vivere momenti intensi, ma evitate il vittimismo. Lavoro in ripresa dopo una fase particolarmente confusa.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 12 febbraio 2026), cielo potente per molti di voi. Siete protagonisti, anche senza volerlo. Ottime occasioni lavorative, soprattutto per chi lavora in proprio. In amore passione alta, ma occhio alla gelosia. Marte vi rende impazienti, ma anche coraggiosi. Per quanto riguarda il lavoro, avete voglia di cambiare tutto subito.

VERGINE

Cari Vergine, periodo di riordino per molti di voi. State mettendo a posto cose pratiche e interiori. Lavoro favorito se richiede precisione e metodo. In amore siete più riflessivi del solito.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 FEBBRAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: cielo potente. Siete protagonisti, anche senza volerlo.