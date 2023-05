Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 11 maggio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 11 maggio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la luna nel segno illumina l’amore quindi godetevi questo momento. Sul lavoro inizia una bella fase di recupero rispetto al passato. Il peggio finalmente è passato, ora potete rifiatare e recuperare, ma non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 11 maggio 2023), avete la luna nel segno quindi sono favoriti i rapporti con gli altri. Sul lavoro tutte le questioni in sospeso saranno risolte.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la passione tornerà protagonista della vostra vita nelle prossime settimane. Sul lavoro, invece, siete un po’ a corto di energia anche se riuscirete a portare a termine tutti i progetti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata è molto bella per l’amore ma sul lavoro bisogna fare attenzione, soprattutto se si è indecisi tra due proposte. Valutate pro e contro prima di accettare e non rimarrete delusi. Insomma, fate buon viso a cattivo gioco.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 11 maggio 2023), la luna illumina il vostro cielo e regala bellissimi momenti da condividere con il partner. Sul lavoro l’agitazione è forte a causa di repentini cambiamenti che, però, non dovrebbero spaventarvi ma solo caricarvi.

PESCI

Cari Pesci, non perdete la fiducia in voi stessi e soprattutto nell’amore. Sul lavoro portate pazienza perché il successo è davvero dietro l’angolo. Magari al momento c’è qualcosa che non va ma presto ritroverete fiducia in voi stessi e in chi vi circonda.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 MAGGIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: con questo cielo le vostre giornate saranno splendide in ogni campo.