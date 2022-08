Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 11 agosto 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 11 agosto 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, con la Luna nel segno regna la serenità. Proprio quello che vi mancava in questo periodo. Per quanto riguarda il lavoro, i problemi a livello professionale non mancano, soprattutto fiscali, cercate di avere pazienza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 11 agosto 2022), la situazione a livello sentimentale migliora. Approfittatene. Capitolo lavoro: possono esserci nuove e valide collaborazioni, ma valutate bene prima di accettare. Non bisogna avere fretta.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, con la Luna positiva potete togliervi grandi soddisfazioni. Cercate comunque di mantenere i piedi per terra, perché è facile volare troppo alto e poi rischiare di farsi male. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe esserci qualche ritardo, ma per fortuna non è nulla di insuperabile.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nelle prossime ore potrebbero esserci piccoli problemi in amore da dover affrontare. Per fortuna non è nulla di irrisolvibile. Lavoro? Possono esserci dei rallentamenti, ma pian piano tutto si sistema. In generale siete stanchi della solita routine e avreste bisogno di staccare la spina.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 11 agosto 2022), sarà una giornata molto promettente per i sentimenti. Potete risolvere e superare qualche incomprensione con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, le cose miglioreranno dal pomeriggio, troverete le giuste soluzioni.

PESCI

Cari Pesci, giornata positiva in ambito amoroso. La relazione con il partner procede al meglio. Se ci sono state delle discussioni ora è tutto apposto. Capitolo lavoro: sta per arrivare un bel cambiamento, fatevi trovare pronti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: bene sia il lavoro sia l’amore.