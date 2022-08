Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 11 agosto 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 11 agosto 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in queste ore state vivendo grandi emozioni, come non vi capitava da tempo. Il momento di spingere sull’acceleratore è arrivato, potete togliervi grandi soddisfazioni. Per quanto riguarda il lavoro, non abbiate paura di buttarvi in nuove avventure e progetti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 11 agosto 2022), l’amore è protagonista della vostra vita, dopo un periodo davvero complicato. Per quanto riguarda il lavoro, Saturno porta dei grandi cambiamenti e potete togliervi grosse soddisfazioni. Cercate di non adattarvi alla solita routine.

GEMELLI

Cari Gemelli, giornata non al top per quanto riguarda i sentimenti. Se c’è una persona che vi piace, forse non è il momento migliore per dichiararvi. Pensate invece al lavoro che è davvero positivo. Potete portare avanti i vostri progetti con entusiasmo.

CANCRO

Cari Cancro, è arrivato il momento di ritrovare un po’ di serenità sotto tanti punti di vista. Dovete ritrovare i vostri affetti e l’amore. Se siete single potete trovare l’anima gemella, se invece avete già una storia di lungo tempo, potete ravvivarla.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 11 agosto 2022), preparatevi a vivere nuove e intense emozioni. Starà a voi decidere se accoglierle o meno. A volte dovete uscire dalla vostra comfort zone… Per quanto riguarda il lavoro, analizzate pro e contro prima di un possibile cambiamento.

VERGINE

Cari Vergine, giornata positiva con Mercurio, Venere e Marte che sono nel segno. Questa è un’ottima notizia soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono situazioni in via di definizione e un po’ di complicazioni, ma non abbattetevi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: nelle prossime ore potrebbero esserci grandi novità sentimentali.