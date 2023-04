Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 9 aprile 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 9 aprile 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore di questa domenica si scoprirà che avete assolutamente bisogno di risolvere un piccolo problema personale o professionale. Una volta risolto, riuscirete a trascorrere il fine settimana senza ansie e preoccupazioni. Chiedete aiuto ad un amico.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (domenica 9 aprile 2023), è probabile che questo fine settimana perdiate le staffe, potrebbero saltare i nervi. Fate attenzione a non litigare per delle scemenze… Potreste vivere delle giornate indimenticabili, quindi sta a voi decidere quale direzione prendere per evitare litigi. Mordersi la lingua potrebbe essere la giusta “mossa”.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, durante questo fine settimana state avvertendo il bisogno di rinnovarvi, di iniziare ad amare con più delicatezza. Potreste sentirvi frustrati in campo sentimentale, cadendo vittima di inutili disaccordi. Provate a regalare qualcosa di speciale al partner.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore dovrete affrontare alcune questioni rimaste in sospeso. Venite da giornate impegnative, ma domani – domenica di Pasqua – ritroverete la serenità che desiderate da tempo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 9 aprile 2023), sfruttate questo fine settimana di Pasqua per fare ordine nella vostra vita. Spesso gli elementi migliori si trovano nel caos. Bisogna solo cercare bene…

PESCI

Cari Pesci, state avvertendo un forte desiderio di liberarvi di un peso, soprattutto in campo sentimentale. Valutate bene e trovate il coraggio di prendere decisioni. Anche se drastiche.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 APRILE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: ritroverete la serenità che desiderate da tempo.