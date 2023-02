Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 5 febbraio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’ oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 5 febbraio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore sarebbe meglio sfoderare una bella dose di pazienza, soprattutto se avete a che fare con cancro e ariete. Sul lavoro se c’è qualcosa che non va allora cambiate rotta.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 5 febbraio 2023), la giornata è ottima per l’amore e dovreste trascorrerla con la persona che amate. Sul lavoro tutto procede al meglio anche se a marzo inizierete ad avere qualche dubbio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, attenzione a questa luna opposta che vi fa qualche dispetto in amore ma già dal pomeriggio andrà meglio. Sul lavoro siete tornati pieni di energie.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore questa giornata è abbastanza sottotono ma solo nelle ore pomeridiane. Sul lavoro arriva una certa stanchezza. Siete annoiati e stanchi della solita routine, avete voglia di novità e cambiamenti. Iniziate a guardarvi attorno se non siete soddisfatti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 5 febbraio 2023), è arrivato il momento di agire in amore, soprattutto se vi piace qualcuno ma non avete mai avuto il coraggio di dirglielo. Sul lavoro siete ancora in fase di cambiamento ma, senza dubbio, avete fatto la scelta giusta.

PESCI

Cari Pesci, in amore dovete cercare di non avere paura delle cose nuove. Sul lavoro tutto procede al meglio, almeno fino a giugno, se non oltre. Insomma, una prima parte del 2023 che vi vedrà assoluti protagonisti. Può essere il momento migliore se dovete fare una trattativa o un mutuo per comprare casa.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: in amore dovete agire e osare di più, specie se c’è una persona che vi piace.