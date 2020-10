Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 4 ottobre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 4 ottobre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante la giornata di domani – 4 ottobre – alcune situazioni amorose avranno dei risvolti inaspettati. Attenzione però a non buttarsi totalmente nel buio: alcuni atteggiamenti o gesti potrebbero tornarvi contro nel prossimo futuro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, non sarà facile accettare i difetti propri ed altrui. Durante la giornata però capirete che alcuni di questi difetti non sono proprio così male…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, domani (domenica 4 ottobre 2020) cercate di stare attenti: uno sviluppo improvviso potrebbe portarvi il tanto atteso riposo. Un consiglio? Tente il cellulare a portata di mano…

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata di domani (4 ottobre 2020) per voi si prospetta soddisfacente. Gli sforzi fatti di recente stanno portando i loro frutti. Bene anche le relazioni con gli altri, ma provate a dire di più ciò che volete realmente.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, in questo periodo non avete bisogno di consigli non rischiesti. Tentevi stretti gli amici (anche se rompiscatole). Con loro potrete festeggiare i recenti successi in diversi campi: dall’amore al lavoro.

PESCI

Cari Pesci, per voi si prospetta una giornata complicata. In questo periodo il tempismo non è il vostro forte. Molte persone cercano di coinvolgervi ma non volete sentirne parlare di progetti futuri. Pensate solo al presente.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: ottima giornata in cui festeggiare i recenti risultati positivi portati a casa sia in amore sia sul lavoro.

