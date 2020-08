Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 30 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 30 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo il guru delle stelle la giornata di domani vi vedrà in fase di recupero dal punto di vista sentimentale, negli ultimi giorni avete accusato tensioni nella vita di coppia, alcuni malintesi sono fantasmi che galleggiano nell’aria, meglio affrontarli.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox qualche malinteso potrebbe turbare l’equilibrio di coppia, non sopravvalutatelo, dovete smetterla di farvi scivolare le cose di dosso nella speranza che tutto venga dimenticato, imparate ad affrontare l’elefante nella stanza a testa alta.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, quella di domani sarà una giornata positiva per il vostro cuore, qualcuno che sta vivendo una relazione extraconiugale dovrà però prendere una decisione, le conseguenze saranno salate.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo il guru delle stelle dovrete prestare attenzione all’amore, soprattutto ai legami di vecchia data, qualche vecchia ferita che torna a galla potrebbe creare malumori con il partner, evitate discussioni, anche nel campo professionale.

ACQUARIO

Cari Acquario, la Luna è nel vostro segno secondo il guru delle stelle, provate ad aprirvi di più, a parlare di quello che pensate davvero, avete nuove possibilità in campo professionale.

PESCI

Cari Pesci, secondo il guru delle stelle quella di domani sarà una giornata interessante, complice anche Venere che è dalla vostra parte e vi aiuta in amore. Arrivano proposte professionali, approfittatene.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: con la Luna nel segno potrete parlare d’amore.

