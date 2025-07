Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 27 luglio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 27 luglio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, con l’ingresso nel mese del Leone, nuovi incontri sociali bussano alla porta. La Luna nuova agevola viaggi e rapporti, incluse opportunità finanziarie. Nel lavoro, valuta con saggezza: se qualcosa ti sta stretto, forse è tempo di lasciarlo andare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 27 luglio 2025), potresti sentirti un po’ isolato: la Luna nuova ti invita a ritirarti almeno fino al 26 luglio per ricaricarti. Tuttavia, Venere ti regala fascino e momenti romantici: approfittane.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, il novilunio porta occasioni professionali e possibili affari: persino in vacanza potresti imbatterti in qualcosa di interessante (magari a un mercatino!). L’amore? Un po’ in stand-by, ma venerdì promette scintille.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Mercurio e la Luna nuova sono dalla tua parte: aspettati successo e guadagni. Il terreno professionale resta dinamico: prepara risposte rapide. In amore, rinnovamento e fedeltà saranno riconosciuti e apprezzati.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 27 luglio 2025), puoi risistemare relazioni stabili: chiarimenti calmi ed efficaci. Tuttavia, sia matrimonio che affari saranno sotto osservazione. I single potrebbero vivere incontri frizzanti grazie all’influsso di Venere e Marte.

PESCI

Cari Pesci, Mercurio e la Luna nuova supportano chi lavora in proprio: puoi fare buoni affari e trovare ispirazione creativa. In coppia, la passione deve ancora arrivare, ma agosto sarà intenso: preparati.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 27 LUGLIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

