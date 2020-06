Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 21 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 21 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, domani dovrete riuscire a ritagliarvi un po’ di spazio per voi stessi e per riflettere sulle cose che non vanno, specie in amore. Se pensate che la storia sia ormai giunta al capolinea, meglio chiuderla per sempre. Vi sentite stanchi e spossati. Attenzione poi alle finanze: quando le uscite sono superiori alle entrate diventa un problema.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox si prevede una giornata molto positiva in amore. Il momento di prendere una decisione importante è arrivato: se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti senza troppe paranoie. Sul lavoro iniziate a costruire il vostro futuro, potrebbero arrivare soddisfazioni a lungo attese.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata davvero particolare per i sentimenti per il vostro segno. Dovete prendervi del tempo per voi stessi e per i vostri bisogni, imparando anche a volte a dire di no a chi vi circonda. La fretta d’altronde non è mai una buona consigliera. Possibili attriti anche sul lavoro: iniziate a progettare la vostra carriera valutando di cambiare aria.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox in amore il consiglio è quello di mantenere la calma e non avere fretta, soprattutto se ci sono dei problemi con il partner. Prendetevi un po’ di tempo per voi stessi, evitando di innervosirvi inutilmente. La Luna e il Sole non favorevoli vi rendono stanchi e sottotono. Chi vi vuole provocare o mettere il bastone fra le ruote non manca, voi andate dritti per la vostra strada.

ACQUARIO

Cari Acquario, domani potreste accusare un po’ di stress e agitazione. Il rischio è che finirete per litigare con chi vi circonda, anche senza validi motivi. Attenzione alle finanze: ultimamente avete speso più del previsto e ora dovete tirare la cinghia per non trovarvi in eccessiva difficoltà. Sul lavoro potreste finalmente risolvere un problema di lunga data.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di Paolo Fox di domani vi vede finalmente aver risolto problemi e attriti con una persona a voi cara. A volte tendete a voler strafare o a voler avere sempre ragione. Dovete imparare ad ascoltare di più gli altri. Sul lavoro alcuni aspetti non vanno come vorreste, impegnatevi per far sì che le cose migliorino.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: in amore è arrivato il momento di prendere decisioni importanti.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 21 giugno 2020 Oroscopo Branko oggi, sabato 20 giugno 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 20 giugno 2020