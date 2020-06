Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 21 giugno 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, domenica 21 giugno 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 21 giugno 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, non potete pretendere che tutti la pensino come voi, per cui a volte discutere per queste cose è davvero inutile. Meglio lasciar perdere e andare per la propria strada. I pensieri non mancano, per cui in vista del weekend cercate di rilassarvi. Staccate un po’ anche sul lavoro e riflettete sul da farsi. Cosa volete davvero?

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox potete recuperare dopo un periodo difficile: avete infatti Luna e Sole favorevoli. Avete seminato tanto, ma finora avete raccolto meno di quanto avreste voluto. Se qualcuno vi rende nervosi e insoddisfatti, forse sarebbe meglio non frequentarlo. Attenzione a non spendere troppo.

GEMELLI

Cari Gemelli, se ci sono questioni sentimentali ancora in sospeso, questo è un momento d’oro per chiarire e risolvere al più presto. Sul lavoro avete tanti impegni, ma dovete prendere delle decisioni, soprattutto se avete un ruolo di comando: portate avanti solo le questioni che vi stanno a cuore. Novità in arrivo.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox vivrete presto grandi e forti emozioni grazie ad un quadro astrale ottimo con Sole e Luna nel segno. Per ottenere importanti cambiamenti, però, non basta l’oroscopo: dovete agire e darvi da fare. Cercate di prendervi un po’ di tempo per voi stessi e riflettere sulle cose da fare.

LEONE

Cari Leone, domani si prevedono grandi novità per il vostro segno dal punto di vista sentimentale. Chi è single da tempo, infatti, potrebbe incontrare una persona che gli farà battere forte il cuore. Sul lavoro state valutando l’idea di cambiare aria: se avete delle richieste da portare avanti, fatelo senza esitazione.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani avete la Luna dalla vostra parte e questa è senz’altro un’ottima notizia, ma potrebbe non essere sufficiente. Se avete avuto dei litigi pesanti con il partner, potreste dover attendere ancora un po’ prima di ritrovare la pace. Sul lavoro si prevedono cambiamenti, ma che lasceranno strascichi e tensioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Leone: l’amore sarà assoluto protagonista, bene anche il lavoro dove riuscirete finalmente a ottenere quello che avete richiesto.

