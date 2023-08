Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 20 agosto 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 20 agosto 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, se sei solo approfitta di questo cielo per ampliare la cerchia di amici, potresti scoprire che dietro un’amicizia c’è in realtà qualcosa di più. Cielo interessante anche per il lavoro, dei nuovi progetti stanno per partire.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 20 agosto 2023), in amore sei un po’ confuso, ultimamente è come se non ti andasse bene nulla e questo malumore si riverbera anche nella coppia. Sul lavoro invece nuovi ed interessanti progetti a partire dall’autunno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, le stelle di questa domenica invitano a lasciarsi andare soprattutto se di recente hai fatto la conoscenza di una persona carica. Sul lavoro invece sono possibili cambiamenti e cambi di rotta da qui a settembre.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ti senti leggero e il partner apprezza la tua rinnovata serenità! Perché non organizzi qualcosa di piacevole per questa domenica? Sul lavoro a settembre ci saranno dei cambiamenti e questo ti impensierisce ma non fasciarti la testa prima di cadere.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 20 agosto 2023), cielo interessante per le coppie di lunga data, non escludo la possibilità di mettere in cantieri dei progetti familiari importanti. Sul lavoro, hai una grande energia usala per raggiungere gli obiettivi che ti sei prefissato.

PESCI

Cari Pesci, un cielo davvero interessante per l’amore e d’altronde questo è un settore dell’esistenza estremamente importante per un segno romantico e sognatore come il tuo! Sul lavoro desideri ottenere delle risposte certe e l’attesa di ottenerle ti snerva rendendoti nervoso!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 20 AGOSTO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: un cielo veramente ottimo sotto ogni punto di vista. Sul lavoro mettete da parte il nervosismo.