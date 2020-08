Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 2 agosto 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Sono molti gli italiani che tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 2 agosto 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata di domani sarà ricca di problemi e conflitti con chi amate. Le coppie, anche se stabili, in questo periodo sono messe a dura prova. Sul lavoro cercate di non perdere la pazienza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani sarà una bellissima giornata, piena di energia e positività. Le insicurezze delle ultime settimane finalmente vi hanno abbandonato, e in amore le cose inizieranno ad andare a gonfie vele.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, cercate di frenare un po’ la vostra voglia di spendere e spandere, ultimamente avete esagerato e ora il portafogli ne sta risentendo. In amore c’è un miglioramento, state uscendo da una recente crisi.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è una domenica che promette bene, riuscirete ad affrontare alcuni discorsi con qualcuno a cui tenete particolarmente e a uscire da una crisi molto profonda.

ACQUARIO

Cari Acquario, domani Saturno vi aiuterà a tenere a freno alcuni istinti e scelte impulsive. Non dovete prendere decisioni affrettate, anche se c’è del pressing sul lavoro prendetevi il vostro tempo per ragionare su pro e contro di un cambiamento.

PESCI

Cari Pesci, è un bel mese questo di agosto, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Le coppie stabili si rinsalderanno, mentre i single avranno diverse avventure da vivere.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: è un bel mese questo di agosto, soprattutto per quanto riguarda l’amore.

