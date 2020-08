Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 2 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 1 agosto 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 2 agosto 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, cercate di rinsaldare la vostra coppia, non fate caso ai piccoli fraintendimenti ma cercate di guardare di più il quadro d’insieme: state bene con il partner? Se la risposta è sì fate quadrare il cerchio. TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di domani (2 agosto 2020) sarà una giornata molto positiva. Finalmente avete ripreso il controllo di voi stessi, quindi investite le vostre ottime energie in qualcosa che volevate realizzare da molto tempo.

GEMELLI

Cari Gemelli, domani sarà una giornata di recupero dopo un periodo impegnato e che vi ha tenuto lontano dalle persone care. Cercate di riprendere i rapporti con gli amici e con il partner, che avete un po’ trascurato per via del lavoro.

CANCRO

Cari Cancro, domani non sarà una buona giornata per voi. Ci sarà quel senso di inquietudine, che vi perseguita da qualche settimana, a rovinarvi molte ore della giornata, facendovi rincorrere dubbi e perplessità. Cercate di fare chiarezza dentro di voi e tranquillizzarvi.

LEONE

Cari Leone, domani sarà un’altra giornata in cui mettere in cantiere i vostri progetti futuri. Cercate di ascoltare la ragione ma anche gli affetti nel compiere le scelte della vostra vita futura.

VERGINE

Cari Vergine, domani sarà una bella giornata per i partner che avevano avuto degli attriti. A volte ci vuole solo un po’ di comprensione in più, ma non sempre vi viene automatico fare un passo indietro riconoscendo di aver sbagliato. Continuate su questa strada e i vostri rapporti non avranno problemi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello dei Gemelli: domani sarà una giornata di recupero dopo un periodo impegnato e che vi ha tenuto lontano dalle persone care.

