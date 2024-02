Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 18 febbraio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 18 febbraio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, se dovete discutere con un familiare di questioni importanti, fatelo al più presto. I prossimi giorni saranno cruciali per chi lavora autonomamente. Entro la metà del mese di marzo in arrivo belle soddisfazioni. Il passato ora vi scivola addosso: state guardando le cose nella giusta prospettiva.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 18 febbraio 2024), in questo periodo le stelle vi sorridono, siete anche un buon riferimento per chi vi circonda. Molti di voi sono forti, ma i problemi e gli impegni che avete sono molti e tendono a tediarvi. Ora siete capaci di potenziare i riferimenti in amore e amicizia.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, i prossimi giorni starete a guardare… Magari qualcuno vi ha deluso o un progetto che avevate in cantiere salterà. Per le prossime ore prudenza quindi nelle relazioni con gli altri.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il fine settimana che state vivendo sarà per voi interessante. Coloro che avevano vissuto un periodo di crisi al lavoro, adesso sono più convinti di ciò che fanno. Attenti a qualche fastidio che potrebbe insorgere nel corso della giornata.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 18 febbraio 2024), chi ha un’attività in proprio non dovrà isolarsi: nel corso delle prossime ore ci saranno tanti gratificazioni. Ma tenete presente che è ancora un momento delicato per le questioni di soldi o legali. Favoriti gli incontri.

PESCI

Cari Pesci, adesso siete maggiormente disponibili verso chi vi sta intorno e in generale anche più ottimisti. Da qualche tempo vi volete anche più bene. Questo si rifletterà positivamente anche sulla vostra salute psicofisica e sul lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 FEBBRAIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: in questo periodo le stelle vi sorridono, siete anche un buon riferimento per chi vi circonda.