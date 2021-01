Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 17 gennaio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 17 gennaio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, domani la Luna sarà dalla vostra parte, favorendo i rapporti di coppia, quelli sociali ed anche l’aspetto economico. Anche dal punto di vista lavorativo sono in arrivo buone notizie.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – 17 gennaio -, il weekend vi donerà più energia che se andrà nella direzione dell’amore… Un feeling particolare potreste averlo con Capricorno e Vergine, anche con il Leone nonostante qualche intoppo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna in opposizione potrà arrecare qualche fastidio e creare perplessità, ma l’importante è poi recuperare. Il fine settimana (oggi e domani, 17 gennaio) segnerà un aspetto più favorevole e concreto nelle relazioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, durante il weekend riuscirete a risolvere un problema che vi sembrava una montagna, anche grazie all’aiuto di un parente. Se avete questioni aperte con amici meglio chiarirvi in questi giorni… Aspettare non darebbe frutti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, vi aspetta una domenica particolare. Possibile scontro con il capo o comunque con chi limita il vostro raggio d’azione. Dovrete prendere le cose con calma…

PESCI

Cari Pesci, durante la giornata sarete pieni di amore e generosità. Attenzione però: un piccolo disagio potrebbe riversarsi in amore e nei rapporti con gli altri. Il quadro astrale vi porta ad avere difficoltà nell’esprimere i vostri sentimenti.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione in arrivo più energia che se andrà nella direzione dell’amore non sarà affatto male…

