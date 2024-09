Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 15 settembre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 15 settembre 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, molti di voi nel corso delle prossime ore di questa domenica di metà settembre 2024 avranno il desiderio di fare chiarezza in amore. Attenzione: il cielo richiede cautela. Alcuni discuteranno anche sul lavoro con i colleghi. C’è voglia di rimettersi in gioco. Calma e sangue freddo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 15 settembre 2024), nel corso di questo fine settimana di metà settembre sarà possibile riscontrare qualche piccolo conflitto… Non bisogna aver timore di affrontare le novità e i problemi. Luna in opposizione. Lavoro? Favoriti coloro che esercitano un’attività autonoma.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore potreste reagire in maniera troppo piccata a una critica. Resta un periodo complicato per i soldi. Trasgressione liberatoria per molti di voi ma andateci piano… Qualcosa cambia sul fronte del lavoro, ma niente di clamoroso.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, alcune coppie nel corso delle prossime ore di questo mese di settembre potranno finalmente superare un momento complicato. È un bene iniziare percorsi nuovi di lavoro. Meglio evitare qualsiasi tipo di recriminazione. Datevi da fare. Il passato è passato.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 15 settembre 2024), la Luna porta emozioni sincere, importanti. E’ arrivato il momento di andare per la propria strada con fiducia. Un amore può nascere da una semplice amicizia. Guardatevi bene intorno.

PESCI

Cari Pesci, la partita è aperta. Nel corso delle prossime ore sarà possibile ascoltare attentamente una proposta di lavoro. Periodo promettente per l’amore. Cielo che risveglia l’ambizione. Coraggio!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 15 SETTEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: ottimo periodo per l’amore. Spazio all’ambizione.